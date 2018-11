15. November 2018, 22:13 Uhr Brunnthal Ortsmitte wird später fertig und kostet mehr

Die Arbeiten an der neuen Ortsmitte in Brunnthal schreiten sichtlich voran. Derzeit läuft der Einbau der Gebäudetechnik. Und langsam wird auch immer mehr deutlich, was das größte Projekt, das die Gemeinde jemals geschultert hat, kosten wird. Die zuletzt netto kalkulierten 10,7 Millionen Euro jedenfalls werden nicht reichen. Wie Bürgermeister Stefan Kern (CSU) kürzlich bekannt machte, wird der Bau von Gasthof, Hotel, angrenzenden Geschäftsräumen sowie einem Wohngebäude an der Hofoldinger Straße in Brunnthal nach aktuellem Stand 744 000 Euro teurer. Und: "Das könnte sich leider noch erhöhen", sagt er. Auch Verzögerungen im Bauablauf gibt es, die unter anderem damit zu tun haben, dass Handwerker praktisch ausgebucht sind. Kern zufolge wird in den nächsten Wochen und Monaten alles daran gesetzt, Gaststätte, Hotel und Gewerbeblock fertig zu stellen. Das Wohnhaus mit acht gemeindlichen Wohnungen werde erst später bezugsfertig sein.

Einst war der November 2018 als Eröffnungstermin für den Gasthof mit einem Gastraum mit 110 Sitzplätzen und einem ebensogroßen Biergarten sowie einem Saal mit 200 Plätzen ausgegeben worden. Das Hotel wird 31 Doppelbettzimmer haben. Nun steht als Eröffnung der 26. April 2019 im Raum. Die Gewerbebauten nebenan, für einen Friseurladen und eine Schneiderei, sollen laut Kern im Mai oder Juni fertig sein. Als letztes würden die Arbeiten am Wohnhaus abgeschlossen.