Brunnthal macht mit beim neuen Zweckverband, der wegen des Gymnasiums in Sauerlach und der Realschule in Oberhaching gegründet werden soll. Der Gemeinderat beschloss das am Mittwochabend mit acht zu sechs Stimmen vor allem mit Blick auf das Gymnasium. Die geplante Realschule werde, so die Annahme, eher weniger von Brunnthalern genutzt werden. Bürgermeister Stefan Kern (CSU) sagte, obwohl es zuletzt mit Sauerlach viele Konfliktpunkte gegeben habe, wie etwa beim Trinkwasser, bringe man sich mittelfristig mit etwa sechs Millionen Euro ein, um das Gymnasium zu ermöglichen. Die prognostizierte Zahl Brunnthaler Schüler in Sauerlach halte man aber für überzogen. Der Grund: Brunnthal bleibt im Zweckverband weiterführender Schulen im Südosten. Viele Schüler besuchen das Gymnasium in Höhenkirchen, eine Realschule ist dort geplant.

14.02.2020