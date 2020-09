Der Aufbau der geplanten Wasserstofftankstelle in Brunnthal erweist sich schon in der Planung als schwierig und konfliktbeladen. Nach langen Diskussionen wegen möglicher Belastungen für Anwohner im Mischgebiet in Hofolding, wo die Firma Geldhauser ihren Sitz hat und ihre Busse abstellt und wartet, haben Planer nun einen Kompromissvorschlag vorgelegt, der weniger starke Eingriffe in eine Grünfläche vorsieht. Die Tankstelle soll rein auf dem bestehenden Betriebsgelände der Firma Geldhauser stehen und die Zahl der täglich zu betankenden Fahrzeuge soll begrenzt werden. Die Frage ist nun, ob diese Einschränkungen die Förderfähigkeit des Projekts nicht gefährden. Vor allem die Tatsache, dass die Tankstelle nicht über öffentlichen Grund erreichbar ist, könnte zum Knackpunkt werden. Dennoch zeigten sich jüngst im Gemeinderat viele von der Neukonzeption überzeugt. Ulla Gocke (parteifrei) sagte, sie "freue" sich richtig über die Lösung, die weniger Naturfläche verbrauche. Matthias Amtmann (UBW) sprach von einer "sehr positiven" Änderung. An der Tankstelle sollen 15 Busse und 15 Pkw täglich betankt werden können. Die Einrichtung wird als Projekt der HyBayern-Verbundregion der Landkreise München, Ebersberg und Landshut geschaffen, gefördert durch das Förderprogramm Hy-Performer des Bundes. Auch bei der Firma Ettenhuber in Feldkirchen und Glonn im Landkreis Ebersberg sind Wasserstofftankstellen geplant.