Die Nahversorgung mit den wichtigsten Dingen des Alltags ist in Brunnthal gesichert. Der Dorfladen wird nach dem Ausscheiden der Familie Haßelbacher weitergeführt - am Montag, 4. November, ist die Übergabe geplant. Es übernimmt dann die Familie Spaci, die derzeit in Neubiberg an der Hauptstraße schon eine Postagentur betreibt und das Dorfladen-Projekt in Brunnthal möglichst im bewährten Stil weiterführen möchte. Offizieller Betreiber ist Anton Spaci, dessen Mutter Vera ausdrücklich versichert, die Vielfalt des Angebots in Brunnthal beibehalten zu wollen. Post, Lotto, Mittagstisch, Café, Imbiss, Reinigungsannahme: "Da ist einiges geboten, da drin", sagt sie, das alles werde es weiter geben. "Wir bauen bisserl um", kündigt sie an, was allerdings bei laufendem Betrieb geschehen werde.

Ändern sollen sich die Öffnungszeiten. So ist vorgesehen, montags bis freitags künftig von 6.30 bis 13.30 Uhr für Kunden da zu sein und dann wieder von 15.30 bis 18 Uhr. Außerdem plant Spaci eine Sonntagsöffnung, die zu Beginn erst einmal von 8 bis 11 Uhr dauern wird. Spaci begrüßt ausdrücklich das jüngste Gerichtsurteil, das den Verkauf von Backwaren an Sonntagen ermöglicht. Eine Ausweitung der Sonntagsöffnung sei gut denkbar, sagt sie und betont, dass der Dorfladen, der weiter auch so heißen solle, frische Backwaren aus einer Backstube geliefert bekommen werde. Die Familie Spaci hat bisher schon einen Gemischtwarenladen samt Postagentur in Hohenbrunn betrieben und einen Backwarenladen mit Postagentur in Taufkirchen. Die Agentur in Neubiberg werde man weiterführen, sagt Spaci.

Der Dorfladen im Gemeindehaus wurde 2008 eröffnet und in der Folge wechselten die Betreiber. Andreas Haßelbacher, der im Rathaus Kämmerer ist und mit seiner Frau aktuell den Laden noch führt, nannte persönliche Gründe für den Abschied von dem an sich gut laufenden Geschäft.