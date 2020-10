Völlig betrunken hat ein 26-jähriger Münchner am Sonntagabend auf der Autobahn A 8 bei Brunnthal einen spektakulären Unfall verursacht, bei dem eine Frau schwer verletzt wurde. Nach derzeitigen Ermittlungen der Polizei war der Münchner, der stadtauswärts unterwegs war, kurz nach dem Autobahnkreuz München-Süd mit seinem Audi A 8 von hinten auf das Auto einer 34-Jährigen aus Tegernsee aufgefahren. Das Tempo war laut Polizei so hoch, dass sich der Audi nach dem Zusammenstoß überschlug und erst mehrere hundert Meter nach der Unfallstelle liegen blieb. Die Fahrerin des anderen Wagens wurde eingeklemmt und musste von den Feuerwehren Taufkirchen und Brunnthal befreit werden. Sie wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Der Audi-Fahrer erlitt nur leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Ein nachfolgender Autofahrer hatte noch vergeblich versucht, mit seinem Maserati umherfliegenden Fahrzeugteilen auszuweichen. Während der Unfallaufnahme stellte die Polizei Alkoholgeruch bei dem Unfallfahrer fest. Ein Test ergab einen Wert von etwa 1,4 Promille. Gegen den Münchner wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Weil sich hinter der Unfallstelle ein Stau bildete, kam es zwei Stunden lang zu Behinderungen Richtung Süden.