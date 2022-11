Einen Präzedenzfall hat die Gemeinde Brunnthal geschaffen. Die Eltern von sieben Kindern im Krippenalter müssen für einen Monat keinen Beitrag bezahlen, weil diese wegen des Erziehermangels in einem Kindergarten betreut werden mussten. Erst mit der Zusammenlegung des Kinderhauses Gänseliesl und der Kinderkrippe Raupennest Ende Oktober können nun die knappen Personalressourcen optimal genutzt und ein Krippenalltag gewährleistet werden. Bürgermeister Stefan Kern (CSU) zeigte sich angesichts des Antrags der Eltern "zwiegespalten", der Gemeinderat diskutierte engagiert. Jürgen Gott (parteifrei) sagte, die Arbeiterwohlfahrt München Land als Träger habe wegen fehlender Erzieher weniger Personalkosten und solle doch auf den Beitrag der Eltern in Höhe von insgesamt 1700 Euro verzichten. Peter Sachs (CSU) sah dies als "einseitige Behandlung", die Krippenkinder seien schließlich von ihren eigenen Erziehern betreut worden. Er betonte, in anderen Fällen habe es zwar eine Beitragsminderung, aber keine Gratisbetreuung für einen Monat gegeben, und stimmte als einziger gegen den Antrag.