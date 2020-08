Monatelang konnte wegen Corona kein Flohmarkt stattfinden, nach und nach legen die Trödelhändler und Raritätenjäger nun wieder los. Am kommenden Samstag, 5. September, startet auch der TSV Brunnthal mit einem ersten Flohmarkt. Die Bürger sind aufgerufen, ihre "Kellerschätze" zusammenzusuchen, "Kindersachen, Raritäten oder was der Haushalt nicht mehr braucht", wie es in der Einladung heißt. Der Markt findet auf dem Gelände der Airbus Group, gegenüber von IKEA statt. Es muss vorher kein Platz reserviert werden, Händler können einfach vorbeikommen. Der Aufbau ist von 6.30 Uhr an möglich. Die Standgebühr beträgt drei Euro pro Meter und wird für die Jugendarbeit verwendet. Für Käufer geht es dann um sieben Uhr los, die Stände haben bis etwa 15 Uhr geöffnet. Maskenpflicht und Abstandsregeln müssen eingehalten werden. Bei Regen fällt der Flohmarkt ersatzlos aus. Rückfragen unter 08102/3727.