Ein Konzert, das sich vornehmlich an Kinder richtet, findet am Sonntag, 17. November, in Brunnthal statt. Das Arcis Saxophon Quartett spielt den "Karneval der Tiere". Der Text stammt von Loriot, die Musik von Camille Saint-Saëns, Sprecher ist Christian Hoening. Der Komponist hat das Stück 1886 in einem österreichischen Dorf geschrieben, eigens für ein Faschingskonzert. Dann aber mochte er es nicht freigeben, er fürchtete wohl um seinen Ruf als Komponist. Heute zählt das Stück zu seinen bekanntesten Werken. Das Konzert findet im Musiksaal, Hofoldinger Straße 16, statt. Beginn ist um 15 Uhr. Karten zu acht Euro, Erwachsene zahlen 13 Euro, gibt es im Rathaus Brunnthal, Telefon 08102/89012, oder an der Abendkasse.