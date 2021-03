Kaum ein deutscher Illustrator und Schriftsteller hat Kinder und die Generation der heutigen Erwachsenen so geprägt wie Horst Eckert, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Janosch, mit seinen Geschichten von den beiden tierischen Freunden, dem kleinen Bären und dem kleinen Tiger. Seine Kinderbücher "Oh wie schön ist Panama" oder "Post für den Tiger" haben weltweit Bekanntheit erlangt und wurden in mehr als 30 Sprachen übersetzt. Weniger bekannt, aber nicht minder interessant sind seine erotischen, humoristischen und gesellschaftskritischen Arbeiten. Die Brunnthaler Galerie Kersten zeigt anlässlich des 90. Geburtstags des Künstlers eine Auswahl seiner Werke in ihrer Galerie an der Westenriederstraße in München, direkt am Viktualienmarkt. Noch bis zum 17. April sind dort Grafiken und Unikate von Janosch zu sehen. Die Besuchsmöglichkeiten richten sich nach den jeweils gültigen Corona-Bedingungen und sind tagesaktuell auf der Homepage www.galerie-kersten.de zu erfahren.