Die Stadtwerke München informieren an diesem Samstag, 1. Februar, 10 bis 15 Uhr, am Hotel Brunnthal an der Hofoldinger Straße über die anstehende seismische Erkundung. Tausende Geophone wurden in dem 177 Quadratkilometer großen Gebiet installiert, die Schallwellen aufnehmen, die im Februar und März schwere Vibro-Fahrzeuge in die Tiefe schicken. Mit Hilfe der Messergebnisse wird ein 3D-Modell erstellt, um zu klären, wo und wie heißes Wasser für eine Geothermie-Nutzung gewonnen werden kann.