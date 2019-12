In Schlangenlinien unterwegs

Nach der Weihnachtsfeier mit dem Auto nach Hause zu fahren, ist keine gute Idee - zumindest dann nicht, wenn die Feier feucht-fröhlich verlaufen ist. Ein 48-Jähriger aus dem Landkreis Bad Tölz war am frühen Freitagabend offenbar anderer Auffassung. Gegen 18.25 Uhr war der Mann mit seinem Auto auf der A 8 in Schlangenlinien unterwegs; auf Höhe der Anschlussstelle Holzkirchen fiel dies einer Verkehrsteilnehmerin auf, die daraufhin den Polizeinotruf verständigte. Ein Diensthundeführer, der zufällig mit seinem Dienstwagen auf dem Streckenabschnitt unterwegs war, nahm die Verfolgung auf und konnte den Mann stellen, nachdem beide die Autobahn an der Anschlussstelle Hofolding verlassen hatten. Auf der Staatsstraße 2070 wurde der Fahrer dann einer Kontrolle unterzogen, eine Streife der Autobahnpolizei war anwesend. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von mehr als zwei Promille, im Krankenhaus wurde schließlich eine Blutentnahme vorgenommen. Den Fahrer erwartet eine Anzeige, der Führerschein ist vorerst weg.