21. Oktober 2018, 21:49 Uhr Brunnthal In Lastwagen geprallt

Nicht genügend aufgepasst hat ein Autofahrer am Samstag in der Früh auf der A 8 kurz vor dem Kreuz München-Süd. Wie die Polizei mitteilt, krachte der 34-Jährige aus dem Landkreis München auf Höhe Brunnthal gegen das Heck eines vor ihm fahrenden Kipplastwagens, der von einem 30-Jährigem aus Dietramszell gesteuert wurde. Nach dem Aufprall wurde der Wagen des Mannes, in dem auch seine 49-jährige Frau saß, in den rechten Grünstreifen geschleudert. Die beiden wurden leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf insgesamt 15 000 Euro geschätzt.