Sport verbindet: Die Fußballer des TSV Brunnthal und des TSV Hohenbrunn-Riemerling haben gemeinsam eine Spendenaktion zugunsten der Münchner Tafel und des Ottobrunner Tischs organisiert. Sie nehmen haltbare Lebensmittel, Hygieneartikel oder auch Geldspenden an. Und zwar die Brunnthaler am Freitag, 7. Mai, von 13 bis 20 Uhr, am Sportheim in der Jahnstraße 2; und die Hohenbrunner am Samstag, 8. Mai, von 10 bis 17 Uhr, in der Putzbrunner Straße 20. Die Sportler bieten einen Abholservice an. Wer den nutzen will, meldet sich unter spendentsv@web.de.