Wegen Sanierungsarbeiten kommt es in zwei aufeinanderfolgenden Nächten an der Anschlussstelle Hofoldinger Forst der Autobahn A 8 zu massiven Einschränkungen. Die Autobahndirektion Südbayern teilt mit, dass in Fahrtrichtung München in den Nächten zum Dienstag und Mittwoch, 26. und 27. April, die Auf- und Abffahrtsrampen der Anschlussstelle gesperrt sind. Die Sperrung dauere jeweils vom Abend des Vortags, 20 Uhr, bis am Morgen um 6 Uhr an. Die Arbeiten seien unvermeidbar, teilt die Autobahndirektion mit, um im Anschlussstellenbereich die Fahrbahn zu erneuern und damit auch künftig eine sichere Befahrbarkeit sicherzustellen. Der Verkehr von und auf die Salzburger Autobahn werde während der Bauarbeiten über die ausgeschilderten Umleitungsstrecken U 1 und U 38 und die benachbarten Anschlussstellen geleitet. Weil die Arbeiten unter freiem Himmel durchgeführt würden, könnten jederzeit witterungsbedingte Änderungen oder Verschiebungen notwendig werden.