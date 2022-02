Brunnthal:Fortgeschrittene Ganztagsbetreuung

Von August 2026 an haben Eltern einen rechtlichen Anspruch darauf, dass ihre Kinder im Grundschulalter von Montag bis Freitag acht Stunden einschließlich Schulunterricht betreut werden. So sieht es das im Herbst 2021 von Bundestag und Bundesrat beschlossene Ganztagsförderungsgesetz (GaFöG) vor. Die CSU-Fraktion im Gemeinderat Brunnthal beantragte daher, die Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder in der Gemeinde konzeptionell fortzuentwickeln, was auf einhellige Zustimmung des Gremiums stieß.

So lud die Gemeinde vor Kurzem zu einem runden Tisch ein, um den tatsächlichen Bedarf an Plätzen und somit auch Betreuern möglichst genau herauszufinden. Leiter und Elternbeiratssprecher der örtlichen Grundschule, Mittagsbetreuung, Großtagespflege, Kindergarten und Krippen tauschten Erfahrungen aus und betrachteten den Komplex der offenen und gebundenen Ganztagsschule. Die Gemeindeverwaltung erläuterte die Rahmenbedingungen für Ganztagsschule, Hort und Mittagsbetreuung, wobei letztere nicht zwingend pädagogisch geschultes Personal benötigt.

Wichtig für alle Teilnehmer war das Wohl der Kinder und eine gute Betreuung. Tendenziell bevorzugen Eltern ein flexibles Konzept statt feste Buchungszeiten, um etwa im Sommer spontan schwimmen gehen zu können. Ein Problem stellt der Mangel an Fachkräften dar. "Fraglich ist, inwieweit mit fortgebildeten Laien, etwa Eltern, in der Mittagsbetreuung zukünftig die Vorgaben erfüllt werden können", sagte Bürgermeister Stefan Kern (CSU). Mittagsbetreuung unter fachlicher Leitung scheine neben der Erweiterung des Hortes die aussichtsreichste Alternative zu sein. Jetzt soll eine Umfrage nach Bedarf und Wünschen bei heutigen und möglichen zukünftigen Nutzern der Kinderbetreuungseinrichtungen weitere Erkenntnisse bringen. Voraussichtlich im Juni wird der Gemeinderat einen Zwischenbericht erhalten. Das GaFöG sieht eine schrittweise Einführung des Ganztagsanspruchs vor. Es sollen - sofern ihre Eltern das wollen - zunächst die Erstklässler, dann bis 2029 schrittweise auch die Zweit-, Dritt- und Viertklässler ganztägig betreut werden können.