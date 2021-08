Bereits seit 2016 gibt es in Deutschland ein Bundesprogramm, das die frühkindliche Bildung unterstützt. Unter dem Motto "Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur Welt ist" fördert das Bundesfamilienministerium eine alltagsintegrierte sprachliche Bildung als festen Bestandteil in der Kindertagesbetreuung. Mit dem Aktionsprogramms "Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche" können nun bundesweit 1000 weitere zusätzliche Fachkräfte in Sprach-Kitas in den Genuss von Geld kommen, der Bund nimmt dafür bis 2022 weitere 100 Millionen Euro in die Hand. Davon profitiert von 1. September an auch das Kinderhaus "Gänseliesl" in Brunnthal, das die Arbeiterwohlfahrt betreibt. Die Einrichtung wird mit mehr als 22 300 Euro unterstützt. "Dies ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Chancengleichheit. Sprache ist einfach der Schlüssel", sagt der CSU-Bundestagabgeordnete Florian Hahn. Im Wahlkreis München-Land gibt es insgesamt 24 förderwürdige Sprach-Kitas.