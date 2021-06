Ein Geisterfahrer hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der Salzburger Autobahn einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Holzkirchner Autobahnpolizei war der bislang unbekannte Fahrer gegen 3 Uhr zwischen den Ausfahrten Hofoldinger Forst und Holzkirchen in der falschen Richtung unterwegs und zwang mehrere andere Verkehrsteilnehmer zum Ausweichen. Dabei kollidierten zwei Autos. Nur durch Glück sei niemand verletzt worden, so die Polizei. Der Geisterfahrer fuhr ohne anzuhalten in Richtung Holzkirchen weiter. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos. Die Autobahnpolizei Holzkirchen (Telefon 08024/907 30) bittet deshalb um Zeugenhinweise.