15. März 2019, 22:01 Uhr Brunnthal Gegenwind für Stefan Kern

Bürgermeister Stefan Kern (CSU) erlebt derzeit im Gemeinderat starken Gegenwind. Es geht öfter ruppig zu in den Sitzungen. Der 49-jährige Kern kennt das schon. Er ist seit 2002 im Amt und weiß, dass der Wahlkampf schon begonnen hat. Und er will weitermachen. "Ich stelle mich wieder zur Verfügung", sagt er. Der Job mache Freude, auch wenn er schon "desillusioniert" sei. Daran, es allen Recht machen zu können, glaube er nicht mehr. Ziemlich viel falsch macht Kern aus Sicht seiner schärfsten Kritiker aus UBW, SPD und Grünen. Vor allem die Kosten für die Ortsmitte sind ein Thema. Immer schärfere Attacken auf Kern fährt auch Siegfried Hauser (PWB). Einen Gegenkandidaten, wohl gemeinsam von mehreren Gruppierungen getragen, wird es geben, sagt Anouchka Andres (SPD), die zwei Mal gegen Kern unterlag. Sie selbst will nicht mehr antreten. Zwei Mal, sagt sie, sei genug.