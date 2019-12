Ein alkoholisierter Autofahrer ist am Donnerstag gegen 22 Uhr bei einem Unfall nur leicht verletzt worden, obwohl er mit seinem Jeep gegen eine Betonmauer prallte. Der 52-Jährige fuhr mit die Dürrnhaarer Straße in nordöstliche Richtung. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Nachdem er eine Grünstreifen passiert hatte, fuhr er einen Grundstückszaun um und beschädigte diesen. Dann kollidierte sein Fahrzeug mit einer Betonmauer, welche dadurch nicht unerheblich beschädigt wurde. Durch die Wucht des Aufpralles wurde der Pkw zurück auf die Fahrbahn gelenkt und kam dort zum Stillstand.