Da bleibt selbst dem wütendsten Enterich das Quaken im Schnabel stecken: Ein wenig verlegen guckt er ja schon drein, der kleine Donald Duck, wie er da so fest steckt am High Heel eines langbeinigen Models. Was wird wohl passieren, wenn er vom Absatz gelöst ist? Nur soviel: Das Bild heißt "Final Warning". Ja, die Bilder des Pop-Art-Künstlers Jörg Döring, die von diesem Freitag an in der Galerie Kersten zu sehen sind, erzählen immer auch Geschichten, lassen (meist) humorvoll das Gedankenkino beim Betrachter anspringen. Der im Ruhrgebiet geborene Künstler war schon häufiger in der Brunnthaler Galerie mit seinen Werken zu Gast, er gehört zu den erfolgreichsten Pop-Art-Künstlern hierzulande. Neben Comic-Figuren wie Donald Duck oder dem Pink Panther wählt er gerne Ikonen der Film- und Modewelt als Protagonisten seiner bunten, ästhetisch ausgefeilten und originellen Storys auf Leinwand. Oft vervollständigen Wörter und Sätze seine Bilder, schärfen das Auge für das Motiv und öffnen Erzählpforten. Foto, Comic, Schrift und Malerei sind in vielschichtiger Manier kombiniert. Die Ausstellung "Jörg Döring - German Pop Art" in der Galerie Kersten in Brunnthal dauert von 2. Dezember bis 14. Januar.