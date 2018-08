21. August 2018, 21:49 Uhr Brunnthal Frühstück mit Ministerin Schreyer

Die CSU setzt im Landkreis auf die Wirkung von starken Frauen: Nur wenige Tage nach einer Diskussionsrunde, zu der sich der Landtagsabgeordnete Ernst Weidenbusch mit den Ministerinnen Marion Kiechle und Ilse Aigner gemeinsam mit der Unternehmerin Nicole Schindelar in Unterschleißheim trifft, macht Sozialministerin Kerstin Schreyer (CSU) die Rolle der Frauen in der Politik zum Thema. Sie kommt am Mittwoch, 29. August, um 11 Uhr mit Landtagspräsidentin Barbara Stamm und Bezirksrätin Ilse Weiß zu einem Frühstück mit Austausch nach Brunnthal. Moderiert wird die Veranstaltung im Café Momm in Otterloh unter dem Motto "Starke Frauen" von Kerstin Tschuck. Seit 100 Jahren dürfen Frauen in Deutschland wählen. Dieses Privileg gehe auf den unbeirrbaren Einsatz diverser Frauenrechtlerinnen zurück, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung. Diese starken Frauen hätten den Lauf der Dinge, gegen sämtliche Widerstände, verändert. Trotz der zahlreichen Errungenschaften der Frauenbewegung seien heutzutage Frauen in der Politik, der Wirtschaft oder der Gesellschaft genauso wichtig wie vor 100 Jahren. Über die Aufgaben der starken Frauen möchte die Unterhachinger Landtagsabgeordnete Schreyer mit Gästen diskutieren. Um Anmeldung per E-Mail an niko.stossberger@kerstin-schreyer.de wird gebeten.