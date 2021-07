Nach "Brunnthal läuft" heißt es in der Gemeinde nun sinngemäß "Brunnthal wird fit", denn der Hauptausschuss des Gemeinderats stimmte grundsätzlich der Errichtung eines Fitnessplatzes zu. Dieser Park soll am südlichen Ende des Freizeitgeländes an der Kirchstockacher Straße entstehen. Ein Trimm-Dich-Pfad, wie vom TSV Brunnthal im Mai beantragt, ist auf dem gewünschten Flächen jedoch nicht möglich.

Viele Bürger hatten während des Lockdowns im Rathaus um einen Trainingsplatz gebeten hatten, sodass die Verwaltung von einer Firma ein Konzept ausarbeiten ließ. Der vorgeschlagene Fitnesspark wird mit etwa 230 000 Euro veranschlagt. Von Vorteil ist, dass die Trainingsgeräte zentral an einem Ort stehen und so ein sehr flexibles und abwechslungsreiches Sporteln für alle Altersgruppen erlauben. Für finanzierbar und zufriedenstellend hält der Ausschuss ein Geräteensemble mit Reckstangen und Bauchbank, das erweiterbar ist. An ihm sind vor allem Eigengewichtsübungen sowie ein Training ohne ein Gegengewicht möglich, mit denen jeder seine Koordination, Kraft, Ausdauer, Beweglichkeit und Mobilisation verbessern kann. Eine App der Firma bietet Trainingsvideos.

Um das Ensemble am Skateplatz in Brunnthal zu errichten, muss der dortige Fußballplatz um 90 Grad gedreht und neben den Verkehrsübungsplatz verlegt werden. Dann kann das Ensemble mit sieben Trainingsstationen auf 41 Quadratmetern Grundfläche aufgestellt werden. Zunächst werden 20 000 Euro für notwendige Untergrundarbeiten bereitgestellt. Weitere Schritte folgen.