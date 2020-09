Die Gemeinde Brunnthal kommt finanziell deutlich besser durch die Coronakrise als von vielen befürchtet. Während zuletzt immer wieder sorgenvoll über Steuerausfälle berichtet wurde, zeigten sich der Bürgermeister, Kämmerer Andreas Haßelbacher und die Gemeinderäte in der jüngsten Sitzung entspannt. Bürgermeister Stefan Kern (CSU) verkündete dann auch beiläufig, dass eine bedeutende Einmalzahlung eines Gewerbebetriebs die Kalkulationen für 2020 deutlich besser aussehen lasse. Auch lief das Jahr 2019 besser als angenommen, wobei Kämmerer Haßelbacher für seine vom Schlechtestmöglichen ausgehenden Annahmen bekannt ist. Für vergangenes Jahr hatte er, für Brunnthal außergewöhnlich, mit einem Defizit in Höhe von 583 000 Euro gerechnet und man landete schließlich bei einer guten Million Euro im Plus. 1,65 Millionen Euro lag man insgesamt über dem Plan. Es wurden 810 000 Euro mehr eingenommen und 935 000 Euro weniger ausgegeben, weil manche Investitionen sich auch verschoben. Der Jahresabschluss 2019 wurde einstimmig vom Gemeinderat angenommen. Noch im Juni hatte das Gremium angesichts der befürchteten Finanzlöcher intensiv darüber diskutiert, ob für die Oldtimerfreunde in Faistenhaar der Aufbau eines Vereinsstadels mit einer fünfstelligen Summe unterstützt werden sollte, obwohl sogar 75 000 Euro im Haushalt eingestellt sind. Am Ende beschloss man, 45 000 Euro beizusteuern.