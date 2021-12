Die Freiwillige Feuerwehr Hofolding bekommt im Februar eine neue Führungsspitze. Die Floriansjünger wählten bei ihrer jüngsten Dienstversammlung Andreas Tränker, 32, zu ihrem neuen Kommandanten und Maximilian Jaensch, 25, zu seinem Stellvertreter. Der gebürtige Hofoldinger Tränker ist seit 18 Jahren bei der örtlichen Feuerwehr und seit sechs Jahren deren stellvertretender Kommandant. Jaensch leitete als Gruppenführer die First Responder Kräfte und arbeitet seit 2019 hauptamtlich bei der Feuerwehr Dachau. "Es sind schon große Fußstapfen, in die wir treten", sagt Tränker mit Blick auf seinen Vorgänger Matthias Berger jun.. Das neue Führungsduo will die Hofoldinger Feuerwehr genauso erfolgreich führen wie Berger und vor allem Nachwuchs akquirieren Das habe unter Corona gelitten. Der Hauptausschuss des Gemeinderats Brunnthal bestätigte in seiner jüngsten Sitzung die Wahl der neuen Kommandanten für ihre Amtszeit von sechs Jahren.