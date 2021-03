Wenn die Macht mit ihnen ist, werden Barbara und Holger Weinstock von der Galerie Kersten noch bis zum 27. März 2021 eine Ausstellung zeigen können, welche die Fantasie beflügeln soll. Zu sehen sind in Brunnthal Star-Wars-Zeichnungen von Robert Bailey, zu dessen Bewunderern George Lucas und Harrison Ford zählen. Ergänzt wird die Schau um Han Solo, Luke Skywalker und Darth Vader durch Bilder aus der fantastischen Welt der Marvel-Comics. Die Werkschau war Anfang Dezember eröffnet worden, war dann aber wegen des Lockdowns vor Weihnachten nicht mehr öffentlich zugänglich. Ein Besuch ist nach Anmeldung möglich (Telefon: 08102/14 40) oder per E-Mail (info@galerie-kersten.de), Infos gibt es auf der Homepage (galerie-kersten.de). Mal sehen, wie lange diesmal die Bilder angesichts steigender Inzidenzwerte zugänglich sind oder, um mit Jedi-Meister Yoda zu sprechen: "In ständiger Bewegung die Zukunft ist."