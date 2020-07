Die Idee, einen Elektro-Kleinbus als Mietfahrzeug am Brunnthaler Rathaus zu stationieren, hat sich als Flop erwiesen. Wegen fortdauernder technischer und somit wirtschaftlicher Probleme, wie es heißt, hat die Carsharing-Firma Mikar GmH angekündigt, den Nissan eNV 200 gegen einen neunsitzigen Wagen mit Dieselmotor auszutauschen. Die Nutzung von Verwaltungsmitarbeitern nicht mitgerechnet wurde der Wagen in 14 Monaten 17 Mal ausgeliehen. Den Grund für die Zurückhaltung sieht Mikar in fehlender Ladeinfrastruktur und in der Unzuverlässigkeit der Bezahlsysteme an den Ladesäulen. Das Mikar-Konzept sieht vor, Carsharing-Fahrzeuge auch mit Hilfe von Sponsorenwerbung zu finanzieren. Deshalb sei es auch wichtig, dass die Autos unterwegs seien, heißt es.