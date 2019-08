8. August 2019, 22:01 Uhr Brunnthal Ein Garten zum Wohlfühlen und eine Garage für die Autos

Die Brunnthaler Gemeinderäte formulieren Anforderungen an die geplante Senioreneinrichtung. Dabei ist noch gar nicht klar, was sie bieten soll

Von Bernhard Lohr, Brunnthal

Die Gemeinde Brunnthal ist bei ihrem Bestreben, eine Einrichtung für Senioren zu schaffen, ein großes Stück vorangekommen. Der Bauausschuss des Gemeinderats sprach sich in seiner jüngsten Sitzung für ein Konzept aus, wie ein direkt neben der Pfarrkirche St. Nikolaus und dem Friedhof gelegenes Grundstück bebaut werden könnte, um dort unterschiedliche Serviceangebote für ältere Menschen unterzubringen. An ein Pflegeheim direkt ist nicht gedacht, dafür an betreutes Wohnen, Kurzzeit- und Tagespflegeplätze und ähnliche Angebote. Die Kirchenstiftung, der das Areal gehört, wäre bereit, es für solche Zwecke zu verkaufen. Jetzt geht es darum, einen Investor und einen Betreiber zu finden.

Um diesem Ziel näher zu rücken, hatte die Stiftung den Planer Peter Trießl beauftragt, in einer Bauvoranfrage zu skizzieren, was auf dem relativ schmalen, lang gezogenen Grundstück an Gebäuden untergebracht werden könnte. Laut Anja Jira, Verwaltungsleiterin im Pfarrverband Höhenkirchen, zu dem die Pfarrei St. Nikolaus in Brunnthal gehört, sollte der Planer sich über Gebäude für Senioren vom Wohnen bis zur Pflege Gedanken zu machen. Das Ergebnis der Debatte im Bauausschuss werde an den möglichen Träger der Einrichtung weitergegeben, sagte sie, damit dieser wisse, unter welchen Bedingungen das Projekt verfolgt werden könne.

Trießl stellte drei Varianten mit Gebäuden vor, wobei sich eine Diskussion darüber entzündete, wie viel Freiflächen zwingend geschaffen werden müssten. Trießl warnte vor überzogenen Vorstellungen bezüglich der Grünanlagen, weil das Projekt dann für einen Investor und Betreiber wirtschaftlich uninteressant werden könnte. Senioren wünschten auch keine großen Gärten, sagte er, diese machten nur viel Arbeit.

Silvester Schuster (UBW) warf Trießl vor, im Sinne einer Gewinnoptimierung das falsch darzustellen, weil es natürlich nicht um Gärten sondern eine gemeinsam von allen genutzte Grünanlage gehe, die professionell gepflegt werden würde. Schuster kritisierte die von Trießl vorgeschlagene Bebauung als "total massiv". Ulla Gocke (CSU) vermisste einen "Wohlfühl-Charakter". Hilde Miner (Grüne) sagte, viele älteren Leute hätten Gärten zu Hause und gingen gerne in Biergärten. Diese könne man nicht in eine Senioreneinrichtung ohne Grün versetzen.

Aus diesen Gründen fand das Konzept mit zwei Gebäuden, zwischen denen noch eine Gartenfläche geschaffen werden kann, die breiteste Zustimmung im Gremium. Bürgermeister Stefan Kern (CSU) argumentierte, dass an den Längsseiten der Gebäude jeweils etwa sechs Meter breite Grünstreifen blieben, die genutzt werden könnten. Thomas Mayer (CSU), der auch Mitglied der Kirchenverwaltung von St. Nikolaus ist, machte sich für diese "nicht zu massive" Lösung stark. Ihm sei wichtig, Familien, die zu Hause jemanden versorgten, mit einer Tagespflege zu entlasten.

Auch gaben die Gemeinderäte dem Planer mit auf den Weg, dass eine Tiefgarage unverzichtbar sein wird, auch vor dem Hintergrund, dass aus den Seniorenwohnungen einmal normale Wohnungen werden sollten. Bürgermeister Kern warnte vor der falschen Vorstellung, dass Senioren keine Autos mehr hätten. Gerade die ältere Generation sei oft aufs eigene Fahrzeug angewiesen. Für einen ländlich geprägten Ort wie Brunnthal gelte das besonders. Und man müsse immer bedenken, dass die älteren Bewohner auch Besuch bekämen, der sein Auto auch irgendwo hinstellen müsse.

Ein strittiges Thema war nicht zuletzt die Lage direkt neben Kirche und Friedhof, was aus Sicht von Schuster auch gegen eine allzudichte Bebauung spreche. Kern sagte, man wisse um die Bedeutung des zentral gelegenen Grundstücks, auf dem seiner Meinung nach prägende Gebäude mit einer "gewissen Ausstrahlung" Platz finden müssten. Was genau an Senioren-Einrichtungen entstehen soll, blieb offen. Anja Jira sagte, das Konzept dafür werde am Ende der Betreiber entwickeln. Zuletzt hatte die Caritas Interesse an einer Senioreneinrichtung in Brunnthal geäußert. Am Ende entscheide wohl auch die Rentabilität, wie es hieß.