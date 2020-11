Bei einem Unfall in der Autobahnausfahrt Hofolding/Sauerlach sind am Sonntagnachmittag drei Personen verletzt worden. Eine 19-jährige Münchnerin war mit ihrem Pkw Mini auf der A8 in Richtung Salzburg gefahren und wollte gegen 15 Uhr die Autobahn verlassen. Dabei unterschätzte sie die Kurve und bremste zu spät. Sie fuhr geradeaus weiter über einen kleinen Erdhügel und kam mit ihrem Auto erst nach circa 35 Metern in einer Wiese zum Stehen. Sowohl die 19-jährige Fahrerin als auch deren 14- und 20-jährigen Beifahrerinnen wurden leicht bis mittelschwer verletzt. Sie kamen in umliegende Krankenhäuser. Am Wagen entstand der Autobahnpolizei Holzkirchen zufolge Sachschaden in Höhe von etwa 15 000 Euro.