27. Juni 2019, 22:01 Uhr Brunnthal Dorflauf

Zum siebten Mal findet am Sonntag, 30. Juni, der Dorflauf des TSV Brunnthal für Freizeit- wie auch ambitionierte Läufer statt. Es gibt einen 1,5 Kilometer langen Kurs für Kinder (Start 9.30 Uhr, Teilnahmegebühr zwei Euro), einen "Genusslauf" über 5,45 Kilometer sowie die Zehn-Kilometer-Trasse für Erwachsenen (Start jeweils 10 Uhr, Gebühr sieben und zehn Euro). Anmeldungen sind per E-Mail möglich (brunnthal-lauf@gmx.de); eine Nachmeldung ist noch bis 30 Minuten vor Start möglich. Alle Startgebühren gehen in die Jugendförderung des TSV Brunnthal. Start und Ziel ist jeweils der Brunnthaler Parkplatz am Vereinsheim, die Strecken werden im Bereich von Kreuzungen gesichert. Zu gewinnen sind Urkunden und Sachpreise.