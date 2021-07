Ein Fahrzeug mit Pferdeanhänger hat am Montagmorgen auf der Autobahn A 8 bei Brunnthal die Spur gewechselt, ohne auf den Verkehr zu achten und so einen Unfall verursacht. Der Wagen fuhr gegen 6.35 Uhr von der rechten auf die mittlere Spur, sodass ein Kleintransporter auf die linke Fahrspur ausweichen musste. Ein dort fahrender 55-jähriger Österreicher konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und wich seinerseits mit seinem Kleinwagen nach links aus, dabei touchierte er die Mittelleitplanke. Der Schaden an dem Wagen beläuft sich laut Polizei auf etwa 8000 Euro. Die Autobahnpolizeistation Holzkirchen versucht, den Unfallverursacher zu ermitteln und bittet unter der Telefonnummer 08024/90 73-0 um Hinweise.