Von Bernhard Lohr, Brunnthal

Der stürmische Protest in Brunnthal gegen Windkraftanlagen im Hofoldinger Forst ist offenbar abgeflaut: Lediglich 61 Personen waren am Dienstagabend zu Beginn bei der Online-Bürgerbeteiligungsrunde eingewählt, bei der es speziell um eine etwa 240 Meter hohe Anlage ging, deren Bau auf Brunnthaler Flur geprüft wird und gegen die schon öffentlich demonstriert wurde. Zweidreiviertel Stunden später waren noch 49 Teilnehmer dabei. Nachdem die meisten der 92 Bürgerfragen beantwortet waren, stimmten nur sieben Prozent gegen das Projekt.

Allerdings sind solche Zahlen bedingt aussagekräftig. Viele Interessierte und auch Kritiker dürften sich bei früheren Runden eingeloggt haben, die für jede der vier Gemeinden, die am Projekt im Hofoldinger Forst beteiligt sind, angeboten wird. Am größten war das Interesse mit 160 Personen, als die Energieagentur Ebersberg-München das Windkraft-Vorhaben in Höhenkirchen vorstellte und erstmals Fragen zu einer möglichen Belastung von Anwohnern, zur Technik oder zur Bürgerbeteiligung an den geplanten Betreibergesellschaften beantwortet wurden.

Vereinzelt wurde immer wieder laut, die Veranstaltungen seien einseitig pro Windkraft. Ein Skeptiker sagte jetzt, es könnten per "Salamitaktik" mehr Windräder entstehen. Einer fragte: "Wieso sollen die so lächerlich, übertrieben, größenwahnsinnig, riesig werden?" Brunnthals Bürgermeister Stefan Kern (CSU) beteuerte, ein Vertrag mit den Staatsforsten sichere, dass nur der "politische Wille" umgesetzt werde, eine Anlage für Brunnthal zu schaffen. Hans Zäuner, Geschäftsführer einer Windenergie-Gesellschaft im Landkreis Ebersberg, nannte viele kleinere Anlagen einen "Schmarrn". Diese brächten deutlich weniger Ertrag. Kern sagte zu, sich für einen Betrieb der Anlage in Bürgerhand stark zu machen. "Das erhöht die Akzeptanz." Ende 2020 sollen Prüfergebnisse zu dem Windkraftprojekt vorliegen.