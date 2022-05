Beide waren sie nach dem überraschenden Rücktritt von Stephan Mayer als mögliche Generalsekretäre der CSU im Gespräch, doch beide kamen - wieder einmal - nicht zum Zug. In Brunnthal treten sie am kommenden Freitag, 13. Mai, bei einem Stammtisch ihrer Partei nun gemeinsam auf: Die Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, Michaela Kaniber, und der CSU- Kreisvorsitzende und Bundestagsabgeordnete Florian Hahn aus Putzbrunn sind die Hauptgäste bei der Veranstaltung des CSU-Kreisverbands München-Land, 19.30 Uhr, im Landgasthof in Brunnthal. Einlass ist von 19 Uhr an. Ob sie sich dort zum neuen Generalsekretär Martin Huber und den Plagiatsvorwürfen gegen ihren Parteifreund äußern, ist offen.