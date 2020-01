Der Brunnthaler Gemeinderat hat zwei Anträge der SPD einstimmig angenommen, die eine bessere Anbindung von Neukirchstockach und der Siedlung Waldbrunn an den öffentlichen Nahverkehr zum Ziel haben. Die SPD hatte argumentiert, dass die in Waldbrunn eingerichtete Haltestelle bisher nur von einem Schulbus bedient werde. Der nächste von einem MVV-Bus angefahrene Stopp liege 600 Meter entfernt und sei nur über einen unbeleuchteten Weg durch den Wald erreichbar. Außerdem sollten Busse öfter die Haltestelle "Waldstraße" in Neukirchstockach anfahren, damit Schüler, Bürger ohne Auto und Pendler ein besseres Angebot bekämen. Nach Ansicht der SPD sollte versucht werden, die als "unfallträchtig eingestufte Haltestelle Haidstraße" aufzulösen, weil diese derzeit nur auf der Straße gehend zu erreichen sei.

Das Rathaus will sich nun bei der Neuaufstellung der MVV-Regionalbuslinien dafür stark machen, diese Vorschläge umzusetzen. Ob das gelingt und bis wann Aussicht auf bessere Busverbindungen besteht, ist nicht abschätzbar. Gemeinderätin Anouchka Andres sagt, die SPD werde darauf achten, dass das Anliegen zügig an die zuständige Stelle im Landratsamt weitergetragen werde. Die Zeit dränge. Die Vorhaben sollten möglichst noch in den neuen Nahverkehrsplan aufgenommen werden. Dessen Neuauflage soll Mitte 2020 in Kraft gesetzt werden.