Eine Entscheidung gibt es noch nicht: Aber die Anzeichen mehren sich, dass Windkrafträder im Hofoldinger Forst aus naturschutzfachlicher Sicht möglich sind und auch rentabel betrieben werden können. Für letzteres spricht nach Informationen im Brunnthaler Rathaus manches. So wurden auf Basis laufender Windhöffigkeits-Messungen Vergleiche zu den Windrädern im Landkreis Starnberg gezogen, die an den Wadlhauser Gräben nahe der Garmischer Autobahn stehen. Dabei zeige sich, wie Bürgermeister Stefan Kern (CSU) sagt, dass im Hofoldinger Forst etwa dieselben Erträge zu erwarten seien. Allerdings müssten die geplanten vier Windräder etwa zehn Meter höher werden als die bei Starnberg, weil sie nicht auf einer Anhöhe errichtet würden.

Zum Aufkommen seltener Tierarten im Bereich der Windkraftanlagen gibt es Kern zufolge nichts Neues. Der Rotmilan werde zwar im Raum Brunnthal gesichtet, aber wo er niste, das sei unbekannt. Die Windmessungen sollen noch bis Dezember 2020 fortgesetzt werden. Auch die im März begonnene artenschutzrechtliche Prüfung, bei der das Aufkommen seltener Tiere und Pflanzen sowie Nistplätze und Flugbewegungen von Vögeln und Fledermäusen registriert werden, läuft weiter.

Vor diesem Hintergrund beginnt an diesem Montag, 14. September, in Sauerlach die Serie der Online-Bürgerdialogveranstaltungen, bei denen die Pläne für vier Windkraftanlagen vorgestellt und Fragen beantwortet werden. Die Veranstaltung für Brunnthal folgt am Dienstag, 22. September, die für Otterfing am Montag, 28. September, die für Aying am Mittwoch, 30. September. Die Bürgerinformation findet in Zusammenarbeit mit der Arbeitsgemeinschaft Windenergie Hofoldinger Forst und der Energieagentur Ebersberg-München aus Gründen des Schutzes vor einer Ausbreitung des Coronavirus online statt. Wer teilnehmen möchte, meldet sich für Sauerlach unter www.edudip.com/de/webinar/online-burgerdialog-windenergie-im-hofoldinger-forst-fur-die-gemeinde-sauerlach/387328 an. Für die Brunnthal-Veranstaltung funktioniert das über www.edudip.com/de/webinar/online-burgerdialog-windenergie-im-hofoldinger-forst-fur-die-gemeinde-brunnthal/387354. Und für Aying über: www.edudip.com/de/webinar/online-burgerdialog-windenergie-im-hofoldinger-forst-fur-die-gemeinde-aying/387364. Die Zugangsdaten werden per E-Mail automatisch zugeschickt. Wer mit PC oder Laptop teilnimmt, kann schriftlich Fragen stellen. Man kann am Telefon mithören.