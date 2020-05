Die Bioabfall-Vergärungsanlage des Landkreises München ist ein steter Anlass von Bürgerprotesten in dem kleinen Brunnthaler Ortsteil Kirchstockach. Ausgetragen werden diese Konflikte oft in einem Gremium, in dem außer Bürgermeister Stefan Kern auch Anwohner und künftig auch Gemeinderat Jürgen Gott (PWB) sitzen werden. Die Stellung der Bürger wurde jetzt im Gemeinderat noch gestärkt, als auf Anregung von Thomas Mayer (CSU) den Bürgervertretern das Recht eingeräumt wurde, sich selbst Stellvertreter für ihren Posten zu suchen. Mayer sagte, es gebe viele Neubürger im Bereich der Waldstraße, die ein Augenmerk auf die Anlage hätten. Die Ganser-Gruppe, die diese betreibt, würde aufgrund des wachsenden Biomüllaufkommens einen Ausbau der Anlage befürworten.