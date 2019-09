Mit mehr als zwei Promille Alkohol im Blut hat ein 23-Jähriger am Sonntagnachmittag am Autobahnkreuz München-Süd an einem Stauende mit seinem Auto ein Wohnmobil gerammt. Der Unfallverursacher sowie die Beifahrerin im Wohnmobil wurden leicht verletzt. Der Fahrer aus Traunreut war nach Angaben der Polizei gegen 15 Uhr von München kommend auf der A 8 in Richtung Süden unterwegs und fiel einem anderen Verkehrsteilnehmer durch Drängeln und Schlangenlinien auf, was dieser der Polizei meldete. Während sich die Autobahnpolizei Holzkirchen auf die Suche nach dem aggressiven Verkehrssünder machte, kam es noch schlimmer: Der 23-Jährige übersah bei einem Tempo von mehr als 200 Stundenkilometern, dass sich der Verkehr gestaut hatte, und rammte nahezu ungebremst das Wohnmobil, in dem sich der 53-jährige Fahrer und seine 45-jährige Beifahrerin befanden. Sie waren auf dem Weg in den Urlaub. Durch den Aufprall wurde das Wohnmobil in den angrenzenden Nadelwald geschleudert, wegen der Fahrzeugteile musste die Fahrbahn eine Stunde gesperrt werden. Bei dem BMW-Fahrer wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, seinen Führerschein ist er los.