Einen Führerschein konnte er nicht vorweisen, und dass er am Vorabend Cannabis konsumiert hatte, gestand er freiwillig - damit war die Fahrt für einen 41-jährigen Ungarn beendet. Beamte der Autobahnpolizei Holzkirchen hatten ihn am Donnerstag um 17.15 Uhr auf dem Parkplatz Aying zwischen Holzkirchen und Hofoldinger Forst einer Verkehrskontrolle unterzogen. Nach eindringlicher Befragung habe er zugegeben, dass er noch nie eine Fahrerlaubnis besessen habe und wegen eines Alkoholdelikts in Ungarn auch keine mehr bekommen würde, schreibt die Polizei. Eine Drogenschnelltest bei ihm verlief positiv. Nach Blutentnahme und einer Sicherheitsleistung im hohen dreistelligen Bereich wurde er entlassen und musste auf einen Ersatzfahrer warten.