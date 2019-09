Wie immer, wenn es zuletzt um die Erschließungsbeiträge ging, war der Sitzungssaal in Brunnthal gut mit Besuchern gefüllt. Und die Betroffenen im Publikum durften am Ende der Gemeinderatssitzung zufrieden den Heimweg antreten: Keiner der Anlieger jener bislang nur zur Hälfte ausgebauten Straßen, deren Fertigstellung zuletzt vom Freistaat gefordert worden war, muss sich finanziell an irgendwelchen Maßnahmen beteiligen. Das Votum des Gemeinderates dürfte auch eine Reaktion auf die Unterschriftensammlung jener Immobilieneigentümer sein, die der Verwaltung verdeutlichen sollte, dass niemand einen solchen Ausbau wolle.

Die Diskussion über den Endausbau von Straßen, der unvermittelt betroffene Anlieger in finanzielle Nöte bringt, zieht sich schon über viele Monate. Der Unmut ist allerorten groß, denn viele sehen nicht ein, dass Straßen, deren Herstellung vor mehr als 25 Jahren nicht abgeschlossen wurde, jetzt plötzlich aufwendig und kostspielig fertiggestellt werden müssen. Brunnthal sagte wie andere Landkreisgemeinden in einem sogenannten Drittelerlass zu, einen Großteil der von den Anliegern zu tragenden Kosten zu übernehmen. Seit Juni können die Gemeinden auf Initiative des Landtags Anlieger auch völlig von den Erschließungsbeiträgen befreien und diese übernehmen.

Am Ende der Brunnthaler Debatte stand der mehrheitlich mit 12:4 Stimmen gefasste Beschluss des Gemeinderats, den Anliegern betroffener Straßen die bereits erhobenen oder zu erhebenden Beiträge zu 100 Prozent zu erlassen. Der Endausbau des Siegertsbrunner Wegs und der Buchenstraße laufen bereits. Auf die Herstellung der Ahornstraße, des Hollerwegs, des Maurerwegs und des Prielwegs beziehungsweise des Kreuzwegs wird verzichtet.

Was auf ersten Blick als gutes und nur schwerlich zu kritisierendes Werk an den Beitragszahler erscheint, hat aber seine Haken. Einige Gemeinderäte wie etwa Ernst Portenlänger (SPD) beklagten eine Ungleichbehandlung. Zum einen profitieren schließlich nur Anlieger, deren Straße nach aktuellem Stand im Zeitraum zwischen dem 1. Januar 2018 und 31. März 2021 abgerechnet wird. Gemeinderat Siegfried Hauser (PWB) sagte allerdings, dass die Freien Wähler auch für später anfallende Straßen an einer Lösung arbeiteten. Doch auch all diejenigen, die früher schon für ihre Straßen bezahlt haben, würden benachteiligt, bemängelte Portenlänger. Die Gemeinde habe in der Vergangenheit sogar von Bürgern, die nach dem Einheimischenmodell als nachgewiesen förderbedürftig ein Grundstück zugeteilt bekommen hätten, beim Straßenausbau die vollen Beiträge erhoben. Die jetzt gefundene Lösung sei ungerecht, sagte er.

Die Gemeinde hat sich bei der Erlassregelung, um die die Erschließungssatzung textlich ergänzt wird, auf jeden Fall vor überbordenden Kosten abgesichert. Die Kostenübernahme wird dort zugesagt, sofern die "schwarze Null" im Haushalt nicht gefährdet ist. Dafür Kredite aufzunehmen, ist also nicht erlaubt.