24. Juni 2019, 21:29 Uhr Brunnthal Bedauern über die Absage

Das Sonnwendfeuer in Brunnthal soll vor allem ein Fest für die örtliche Bevölkerung sein. So wünscht es sich der Bürgermeister.

Die Burschen veranstalten kein Johannifeuer, auch wegen der Auflagen

Die Absage des für diesen Freitag geplanten Johannifeuers in Brunnthal hat im Ort zu einer Diskussion über notwendige Sicherheitsauflagen und auch darüber geführt, wie solch ein Fest in Zukunft aussehen könnte. Bürgermeister Stefan Kern (CSU) hat dem Burschenverein als Ausrichter für die kommenden Jahre die weitere Unterstützung zugesagt. Er hat auf Facebook aber auch ins Spiel gebracht, "als Ersatz ein weiteres Dorffest" zu feiern, das auf dem Gelände der Gemeinde an der Kirchstockacher Straße stattfinden könnte. Wichtig sei, dass es in erster Linie ein Fest für die örtliche Bevölkerung ist.

Das war es in den vergangenen Jahren nicht unbedingt. Das Fest ist unter jungen Leuten angesagt und zog zuletzt Publikum von weit her an. Und die Leute kamen, um richtig zu feiern. Alkohol gehörte für viele dazu, weshalb die Auflagen entsprechend verschärft wurden. Unter anderem wurde eine Bannmeile um das Festgelände gegenüber dem Sportplatz des TSV in Brunnthal eingerichtet, in der jeder aufgehalten werden durfte, der etwa mit einer Wodkaflasche beim Vorglühen erwischt wurde. Bürgermeister Kern beklagte nun, dass es zu "Vandalismus und Vermüllung" gekommen sei und sich Besucher schon vor der Veranstaltung im Bereich des Rathausplatzes geprügelt hätten. Doch auch wenn es nicht immer reibungslos verlief, herrscht am Ort auch Bedauern darüber, dass die Burschen das Fest abgesagt haben. Und manche fragen sich, ob mit zweierlei Maß gemessen wird. Schließlich hätten bei Festen in Faistenhaar und Hofolding weniger hohe Genehmigungshürden bestanden.

Tatsächlich haben wohl mehrere Gründe dazu geführt, dass die Burschen diesmal ihr wichtigstes Fest absagten, auf dessen Einnahmen sie auch zählen. Als das Thema jüngst im Gemeinderat zur Sprache kam, führten die Burschen einen Umbruch im Verein an, wo neue Leute am Ruder seien, und den Arbeitsaufwand. Dazu kam diesmal, dass wegen einer von der Polizei ausgerichteten Fahrradausbildung für die Grundschüler am Festtag erst spät mit dem Aufbau hätte begonnen werden können. Kostspielige Sicherheitsauflagen seien dazugekommen, wie es aus dem Protokoll zur Sitzung des Gemeinderats heißt.

Zu regeln gibt es bei solchen Festen einiges, vom Brandschutz über den Sanitätsdienst, die Sicherheitskräfte, die Beleuchtung, Straßensperrungen und anderes mehr. Kern betont, dass die Gemeinde die Burschen vielfältig unterstütze und etwa das Festgelände mit Stromanschluss und Wasser zur Verfügung stelle. Trotz hoher Anforderungen der Polizei habe man mit Blick auf die Kosten für die Burschen die Anzahl der geforderten Sicherheitskräfte im Vergleich zum Vorjahr gesenkt. Kommendes Jahr sollen die Planungen früher beginnen. Die Burschen hatten am 26. Mai die Genehmigung beantragt.