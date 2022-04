Detailansicht öffnen Der Fahrer des Kleinwagens kam schwer verletzt in eine Klinik. (Foto: Claus Schunk)

Ein 71-jähriger Autofahrer ist am Mittwochnachmittag auf der Miesbacher Straße in Brunnthal schwer verunglückt. Er fuhr gegen 15.45 Uhr auf der Kreisstraße von Faistenhaar in Richtung Kleinkarolinenfeld, als er aus unbekannter Ursache mit seinem Wagen von der Fahrbahn abkam und dann mit mehreren Bäumen kollidierte. Der Münchner wurde durch die Wucht des Aufpralls aus dem Auto geschleudert und lag schwer verletzt auf der Straße. Ersthelfer betreuten ihn laut Bericht der Ayinger Feuerwehr, bevor die Rettungskräfte mit dem ebenfalls alarmierten First Responder übernahmen. Zudem kam noch ein Notarzt per Rettungshubschrauber zur Unfallstelle. Der Verletzte wurde zur stationären Behandlung in eine Klinik gebracht. Die Kreisstraße war während des Einsatzes komplett gesperrt. Auch die Feuerwehren aus Hofolding und Helfendorf waren an der Unfallstelle gefordert. Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.