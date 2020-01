Schwere Verletzungen hat eine 38-jährige Autofahrerin aus Dachau am Montag bei Brunnthal erlitten. Nach Darstellung der Polizei war die Frau gegen 11 Uhr mit ihrem Kleintransporter auf der Staatsstraße 2367 in südlicher Richtung unterwegs und wollte die Fahrbahn an der Kreuzung mit der Staatsstraße 2070 überqueren. Zur selben Zeit fuhr eine 35-Jährige mit ihrer Sattelzugmaschine die Staatsstraße 2070 in westlicher Fahrtrichtung. Im Kreuzungsbereich kam es zu dem folgenschweren Zusammenstoß. Der Kleintransporter wurde an einen Zaun mit Werbetafel geschleudert.

Die 38-Jährige war nach Angaben der Polizei nicht ordnungsgemäß angegurtet, was ihr zum Verhängnis wurde. Sie wurde durch die aufgesprungene Fahrertür aus dem Fahrzeug geschleudert und schwer verletzt. Ein Rettungswagen brachte sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die 35-jährige Lenkerin der Sattelzugmaschine kam bei dem Unfall mit dem Schrecken davon.