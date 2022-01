Bei einem Auffahrunfall kurz vor dem Autobahnkreuz München-Süd bei Brunnthal sind am Sonntag vier Personen leicht verletzt worden. Den Beteiligten zufolge hatte sich auf der A 8 plötzlich ein Stau gebildet. Ein 43-Jähriger aus Wörthsee, der mit seiner Frau und seinen beiden 13-jährigen Zwillingsbuben in nördlicher Richtung unterwegs war, konnte noch rechtzeitig anhalten; die hinter ihm fahrende, ebenfalls 43 Jahre alte Frau aus den Niederlanden erkannte die Situation jedoch zu spät. Sie fuhr mit ihrem Mini auf den BMW der Familie auf. Ihr zwölfjähriger Sohn sowie die Zwillinge und die Frau an Bord des vorderen Wagens wurden bei dem Aufprall leicht verletzt, die zwei 13-Jährigen kamen unter Schock mit dem Rettungswagen in ein Klinikum nach München. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Polizei schätzt den Schaden auf ungefähr 30 000 Euro, die rechten Fahrstreifen waren für anderthalb Stunden gesperrt, es bildete sich ein zehn Kilometer langer Rückstau.