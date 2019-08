Artikel per E-Mail versenden

Zu einem Auffahrunfall mit fünf Fahrzeugen ist es am Freitagvormittag auf der A 8 bei Hofolding gekommen. Laut Autobahnpolizei Holzkirchen hat ein 38-jähriger Autofahrer gegen 10.35 Uhr das Ende eines Staus übersehen, der sich wegen einer Wanderbaustelle bildete, und krachte in den Wagen eines 48-Jährigen. Dessen Fahrzeug wurde in das vor ihm stehende Fahrzeug geschleudert. Insgesamt waren fünf Autos beteiligt. Zum Glück gab es keine Verletzten, ein Rettungshubschrauber konnte wieder abdrehen. Weil nur die beiden linken Fahrstreifen befahrbar waren, bildete sich ein Stau von acht Kilometern Länge.