Bei einem Auffahrunfall mit einem Sattelzug auf der Salzburger Autobahn hat sich eine 22 Jahre alte Autofahrerin am Mittwochabend ein Bein gebrochen. Gegen 19 Uhr war die junge Frau auf der A 8 zwischen den Anschlussstellen Hofoldinger Forst und Holzkirchen in südlicher Fahrtrichtung unterwegs. Die Fahrerin aus dem Landkreis Rosenheim kam mit ihrem Kleinwagen zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, streifte die Schutzplanke und fuhr anschließend auf einen vorausfahrenden Sattelzug auf. Sie kam im Anschluss an die Kollision quer zur Fahrbahn zum Stehen. Die Hofoldinger Feuerwehr sicherte und reinigte die Unfallstelle. Die Fahrbahn musste für die Bergungsarbeiten kurzzeitig gesperrt werden