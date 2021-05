"Die Leute sterben ja nicht nur an Covid, sie verhungern auch"

Nirmalini Nazareth leitet ein Kloster in Indien. Jeden Tag sieht sie, wie Menschen auf der Straße ersticken. Über den Städten steigt Rauch auf, weil so viele Leichen verbrannt werden. Über ein Land, in dem es nur noch ums Überleben geht.