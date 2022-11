Das Bruckner Akademie Orchester kommt zu seinem traditionsreichen Herbstkonzert ins Unterhachinger Kubiz, erstmals nach den pandemiebedingten Einschränkungen wieder in großer Besetzung. Auf dem Programm stehen am Sonntag, 6. November, Werke von Arvo Pärt, Wolfgang Amadeus Mozart und Johannes Brahms. Die musikalische Leitung hat Jordi Mora, Solisten sind der Violinist Johannes Lechner und der Bratschist Joel Bardolet.

Neben Arvo Pärts Komposition "Fratres" (in einer Instrumentation von Mora) erklingen Mozarts Sinfonia Concertante für Violine, Viola und Orchester und die erste Symphonie in c-Moll von Johannes Brahms. Das Bruckner Akademie Orchester besteht aus jungen Musikern, Musikstudenten und engagierten Laien, die sich zwei Mal im Jahr zu einer konzentrierten Probenphase zusammenfinden und anschließend Konzerte unter Leitung des Celibidache-Schülers Jordi Mora geben. Das Konzert in Unterhaching beginnt um 19 Uhr. Karten gibt es im Kubiz (089/66 55 53 16, über tickets@unterhaching.de oder https://kubiz-tickets.reservix.de).