Von Michael Morosow, Landkreis München

"Holz macht die Stube warm, aber lässt das Klima kalt." Mit diesem Slogan wirbt der Bayerische Bauernverband für den in den Wäldern rund um die Landeshauptstadt München nachwachsenden Rohstoff. Für viele Besitzer von offenen Kaminen oder Holzheizungen mag diese Werbung aktuell wie Hohn klingen, denn Holz macht die Stuben nur dann warm, wenn man genügend zum Nachlegen auf Lager hat. Das aber haben gegenwärtig Tausende in Stadt und Landkreis nicht und sie werden wohl so schnell auch keines mehr bekommen. "Brennholz ausverkauft!", steht bei fast allen Holzhändlern in Großbuchstaben auf den Internetseiten zu lesen.