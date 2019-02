28. Februar 2019, 14:18 Uhr Breitbandausbau Schnelles Internet für Brunnthal

Nachdem genügend Haushalte interessiert sind, investiert ein Unternehmen in den Aufbau eines privaten Glasfasernetzes.

Von Bernhard Lohr

Die Deutsche Glasfaser GmbH baut in der Gemeinde Brunnthal auf privatwirtschaftlicher Basis ein Glasfasernetz auf. Das hat das Unternehmen mitgeteilt, nachdem 40 Prozent der Haushalte in der Kommune Vorverträge für einen späteren Anschluss unterzeichnet haben. Ob dieses als Bedingung ausgegebene Ziel erreicht werden würde, war lange fraglich gewesen. "Das Warten und die weiteren Beratungen haben sich gelohnt", sagt Glasfaser-Sprecherin Veronika Kriese.

Brunnthal ist die erste Kommune im Landkreis München, in der das Unternehmen mit Hauptsitz in Borken in Nordrhein-Westfalen aktiv wird. Mehrere Projekte laufen allerdings in den Landkreisen Ebersberg und Dachau. Als nächsten Schritt kündigt Firmensprecherin Kriese für Brunnthal detaillierte Planungen an.

Ein Generalunternehmen werde mit dem Tiefbau beauftragt und von der noch festzulegenden zentralen Verteilstation ausgehend Kabel bis in die Häuser verlegen. Alle Bürger, die einen Vertrag unterzeichnet hätten, würden vorab über einzelne Schritte informiert. Zudem seien Bauinformationsabende geplant, bei denen sich die Anwohner über das Ausbauprojekt im Detail informieren können. Termine würden bekannt gegeben. Auch Spätentschlossene könnten noch einen Vertrag abschließen, heißt es.

Die Deutsche Glasfaser unterhält ein Baubüro in der Gemeinde Glonn, Münchener Straße 8, wo dienstags von 10 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr Mitarbeiter anzutreffen sind. Bau-Hotline: 02861/89 06 09 40, montags bis freitags von 8 bis 20 Uhr und samstags von 9 bis 15 Uhr.