Ein Brand in einer Klinik löst immer einen Großeinsatz der Feuerwehren aus.

Ein vorsätzlich entzündeter Brand in der Akut-Psychiatrie des Isar-Amper-Klinikums löst am Mittwochabend einen Großeinsatz aus.

Von Bernhard Lohr, Haar

Auf einer Station des Isar-Amper-Klinikums in Haar hat es am Mittwochabend gebrannt. Nach Angaben der Polizei und der Klinik legte ein 34 Jahre alter Patient der Akut-Psychiatrie gegen 17.15 Uhr das Feuer, indem er Einrichtungsgegenstände in Brand setzte. Verletzt wurde niemand.

Die betroffenen Bereiche des zweistöckigen Hauses 58 auf dem Klinikgelände wurden geräumt und Patienten nach einem Notfallplan auf anderen Stationen untergebracht. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 30 000 Euro. Sie ermittelt nun wegen Brandstiftung gegen den 34-Jährigen. Dieser bleibt aufgrund seines psychischen Zustandes in der Klinik.

Wegen der hohen Alarmstufe, die bei einem Brand in einer Klinik gilt, wurden laut Feuerwehr Einsatzkräfte weit aus dem Umkreis herangezogen. Die Werksfeuerwehr des Klinikums wurde durch Kräfte auch aus dem Landkreis Ebersberg unterstützt. Ein Hubschrauber wurde ebenfalls angefordert.

Nach Angaben von Kliniksprecher Henner Lüttecke waren die Helfer "unglaublich schnell" an Ort und Stelle. Es komme immer wieder vor, dass ein Patient in der Psychiatrie ein Feuer verursache. Allerdings handelt es sich Lüttecke zufolge meist um kleine Vorfälle, ohne größere Folgen, bei denen etwa ein Stück Papier angezündet werde. Man diskutiere gerade an der Klinik, ob es einen von einem Patienten ausgelösten Brand dieser Dimension schon gegeben habe.