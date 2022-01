Knapp eine Woche nach dem tödlichen Brand in einer Tiefgarage in Ottobrunn ist immer noch nicht klar, woran ein 85 Jahre alter Autofahrer gestorben ist. Nach den bisherigen Ermittlungen der Polizei wollte der Mann am Donnerstag vor Silvester gegen 9 Uhr aus der Garage an der Feldstraße fahren. Aus bisher nicht bekannten Gründen wurde der Motorraum seines Wagens heiß und entzündete sich. Das Auto brannte aus, der 85-Jährige wurde tot darin gefunden. Eine Obduktion soll nun klären, ob er verbrannt, an den Folgen einer Rauchgasvergiftung gestorben oder möglicherweise aufgrund einer Erkrankung bereits vor dem Brand am Steuer zusammengebrochen ist. Auch die Höhe des Sachschadens steht noch nicht fest. Durch den Brand wurden auch zwei weitere Autos und ein Roller beschädigt, außerdem könnte die Statik der Tiefgarage beeinträchtigt sein.